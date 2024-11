Der DAX hat sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Er ging mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 19.322,59 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in die neue Woche dürfte positiv ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,5 Prozent höher auf 19.410 Punkte.Positiv an den Märkten kommt an, dass der künftige US-Präsident Donald Trump den Hedgefonds-Manager Scott Bessent als Finanzminister nominiert hat. Er wird damit eine Schlüsselposition im der Regierung ...

