DJ Kukies: Rechne mit Stopp von Unicredits Commerzbank-Übernahmeversuch

DOW JONES--Bundesfinanzminister Jörg Kukies rechnet damit, dass die italienische Unicredit die Pläne zur Übernahme der Commerzbank nicht weiter verfolgt.

"Wie gesagt, wir haben da eine sehr kritische Grundhaltung, und der Vorstandsvorsitzende der Unicredit hat gesagt, dass er sich über die Kritik der Bundesregierung nicht hinwegsetzen will", sagte Kukies am Sonntagabend im Interview mit ARD Bericht aus Berlin. "Von daher gehe ich davon aus, dass er das dann auch nicht machen wird."

Kukies zufolge hätten "die Bundesregierung und auch viele Stimmen aus der Opposition eine sehr kritische Haltung gegenüber dieser Übernahme". Er sagte weiter: "Unsere Kritik bezieht sich ausschließlich auf das spezifische Vorgehen, das die Unicredit in diesem Fall gewählt hat." Allgemein sei der deutsche Bankenplatz "ein sehr offener Bankenplatz", mit fünf internationalen Großbanken mit systemischer Bankenqualifikation, die alle in ausländischer Hand seien. "Und das ist auch gut so."

Unicredit ist derzeit mit 9 Prozent an der Commerzbank beteiligt und hat sich über Finanzinstrumente Zugriff auf insgesamt 21 Prozent gesichert. Sie hat Anteile übernommen, die die Bundesregierung über die Finanzagentur des Bundes verkauft und so ihren Anteil reduziert hat. Unicredit-CEO Andrea Orcel wirbt für eine Übernahme der Commerzbank. Unicredit hat mit der Hypovereinsbank bereits ein großes Deutschland-Geschäft.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat Orcel hatte am Freitag in London gesagt, während des Vakuums vor der für Ende Februar geplanten Bundestagswahl wolle sein Haus in Bezug auf die Commerzbank nicht aktiv werden.

November 25, 2024 02:24 ET (07:24 GMT)

