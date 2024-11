Die italienische Großbank Unicredit will die ebenfalls italienische Banco BPM für rund zehn Milliarden Euro übernehmen. Das setzt der Commerzbank-Aktie zu, die am Montag bis zu sieben Prozent verliert. Die BPM-Akte setzt dagegen zum Höhenflug an. Unicredit hatte sich zuletzt mit mehr als 20 Prozent an der Commerzbank beteiligt und eine Komplettübernahme des Frankfurter Instituts angestrebt. Doch die Commerzbank unter Führung von Vorstandschefin Bettina Orlopp wollte von einer Übernahme nichts wissen ...

