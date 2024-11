EQS-Media / 25.11.2024 / 10:54 CET/CEST

AGRANA präsentierte umfangreiche Produktpalette für Lebensmittel und Getränkebranche auf der "Food Ingredients Europe"

Der österreichische Lebensmittelkonzern AGRANA stellte auf der Food Ingredients Europe (FiE) in Frankfurt sein umfangreiches Produktsortiment vor, das von Frucht-, Brown Flavor- & würzigen Zubereitungen, über Stärke, Zucker, Aromen, Sirupe und Saucen bis zu Betain reichte. Die FiE, eine der bedeutendsten Fachmessen für Lebensmittel und Getränke mit jährlich rund 1.400 Ausstellern und 25.000 Besucher:innen, fand von 19.-21. November 2024 in der Messe Frankfurt statt.

Auch in diesem Jahr standen für AGRANA die Funktionalität und Nachhaltigkeit von Lebensmitteln im Mittelpunkt der FiE, wo All-in-One-Solutions, 3D-Drucker und Live-Cooking das Besucherinteresse besonders auf sich zogen. Die Konsumtrends drehen sich weiterhin um die Themen Natürlichkeit, Gesundheit, Genuss und Nachhaltigkeit. So auch am Messestand, wo AGRANA neben dem breiten Produktportfolio auch wieder Lösungen für pflanzenbasierte Gerichte und Fleischersatz präsentierte. Mit mehreren veganen Molkealternativen in Geschmackskombinationen wie Ananas-Drachenfrucht oder Kürbiskern-Vanille stellte AGRANA etwa seine Entwicklungskompetenz unter Beweis. Dabei wurden Stärke-, Saft- und Aromakomponenten aus dem eigenen Haus zu fertigen All-In-One-Lösungen kombiniert. "Die FiE in Frankfurt war für uns eine perfekte Gelegenheit, unsere innovativen Gesamtlösungen für die Lebensmittelindustrie zu präsentieren. Dies unterstreicht auch unsere jüngst beschlossene neue Strategie AGRANA NEXT LEVEL, die im neu geschaffenen Geschäftsbereich 'Food & Beverage Solutions' maßgeschneiderte Produkte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfasst und unsere Innovationskraft weiter vorantreiben wird", erklärte AGRANA-CEO Stephan Büttner.

Schokoladenalternativen und neue Speiseeis-Variationen An der Eis-Theke konnten die Besucher:innen mehrere innovative Speiseeis-Variationen verkosten: bitter-süßes Vanilleeis mit Pink-Grapefruit-Karamell-Swirl oder scharf-süßes Schokoladeneis mit Blutorangen-Zitronen-Gewürz standen auf der Eiskarte. Auch das mit Honig gesüßte Eis mit fruchtigem Blaubeer-Lavendel-Swirl sowie ein Joghurt, hergestellt mit einer Schokoladenalternative auf Basis fermentierter Sonnenblumenkerne, trafen den Geschmack des Fachpublikums. Saftige, geschmackvolle Fleischalternativen Zu den Highlights am AGRANA-Messestand zählte wieder das Live-Cooking an der Bistro-Bar. Auch hier kamen Produkte aller AGRANA Geschäftsbereiche zum Einsatz: vom veganen Schokoladenkuchen mit Marillenmarmelade bis zum veganen Fleischbällchen auf Weizenprotein-Basis und lockerem Kartoffelpüree. Vor allem die Fleischersatzprodukte überzeugten mit Geschmack und Textur. Die Rezepturen werden von AGRANA entwickelt und dienen als Proof of Concept für den Einsatz von Maisstärke, Kartoffelfasern und texturiertem Weizenprotein. Mit Betain gegen Aging und Jetlags Funktionale Lebensmittel, die einen gesunden Lebensstil unterstützen und den Körper in seiner Regeneration unterstützen, sind ein starker Trend. Betain ist ein Inhaltstoff, den AGRANA aus gentechnikfreier Zuckerrübenmelasse produziert und der sehr vielfältig zum Einsatz kommen kann, unter anderem in Getränken und Nahrungsergänzungsmittel. Die positive Wirkung von Betain auf den Wasserhaushalt sowie den Stoffwechsel zeigt sich etwa durch Anti-Aging- oder Anti-Jetlag-Effekte in diesen Produkten. Aromen und Beverage-Compounds von AUSTRIA JUICE Für AUSTRIA Juice, ein Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG und der RWA Raiffeisen Ware Austria AG, standen heuer unter anderem Beverage-Compounds als Orangen-Alternative im Mittelpunkt. Weiters wurden Aromen für den Einsatz in Fruchtsäften und Getränken und auch Anwendungsbeispiele von Aroma wie Traubenzucker oder Gummibärchen gezeigt. Darüber hinaus stellte das Unternehmen seine Aromen-Kompetenz für den Einsatz in Pralinen (Banane-Kokosnuss-Rum) oder in Mocktails unter Beweis: Serviert wurden am Stand alkoholfreie Mojitos und Mai Tais. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 53 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

