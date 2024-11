Mark Becks hat maßgeblich mit dazu beigetragen, die EBIT-Marge von Masterflex nachhaltig in den zweistelligen Bereich zu steigern. Im Interview gab uns der Finanzchef Einblicke in die nächsten Schritte der Unternehmensstrategie. 2019 herrschte Krisenstimmung beim Spezialisten für Hightech-Schlauchsysteme (vgl. PB v. 6.9.19). Die EBIT-Marge, die im 10-Jahresschnitt bei 10,8% lag, halbierte sich. Der Turnaround gelang durch eine klare Fokussierung auf vier Geschäftsfelder: Prozessindustrie (45% der Erlöse), Life Science inklusive Medizintechnik (25%), Mobility mit Schwerpunkt Luftfahrt sowie Infrastruktur mit Offshore-Windkraft (jeweils 15%). Personaleinsparungen und Prozessoptimierungen trugen ebenfalls zur Stabilisierung bei. Seit 2022 ist die EBIT-Marge nachhaltig zweistellig. In diesem Jahr zeigt sich die Entwicklung trotz der konjunkturellen Schwäche robust. Nach neun Monaten liegt der Umsatz knapp 3% unter Vorjahr, das EBIT aber 1% darüber. "Dieses Jahr war volatil, aber wir rechnen damit, beim EBIT die 13 Mio. Euro zu übertreffen", erklärt uns Finanzchef Mark Becks. Bei einem geschätzten Jahresumsatz von 100 Mio. Euro ...

