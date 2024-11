VANCOUVER, British Columbia - 25. November 2024 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ("Neptune" oder das "Unternehmen"), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, vermeldet ein konstantes Wachstum seiner Bitcoin (BTC)-Barbestände. Erzielt wird dieses dank einer kontinuierlichen Dollar-Cost-Averaging-(DCA)-Strategie, die durch die Erträge aus dem Mining angekurbelt und durch den strategischen Handel mit Derivaten optimiert wird.

Die DCA-Strategie von Neptune besteht darin, sich im Laufe der Zeit kontinuierlich einen Bestand an Bitcoins aufzubauen und dafür neben den Barreserven auch Einnahmen aus dem Staking und Mining mit Kryptowährungen zu verwenden. Mit dieser Methode sichert sich Neptune ein stetes Wachstum seiner Bitcoin-Bestände, während gleichzeitig die Auswirkungen der Marktvolatilität abgepuffert werden. Außerdem tätigt das Unternehmen zur Optimierung seiner Bitcoin-Erwerbsstrategie auch Derivatgeschäfte wie den Verkauf von Bitcoin-Verkaufsoptionen. Mit diesem dualen Ansatz sichert sich Neptune nicht nur mehr BTC zu günstigen Preisen, sondern erzielt damit auch Prämieneinnahmen aus Optionsverträgen, wodurch sich die Rendite der Barreserven erhöht.

"Bitcoin bleibt der Eckpfeiler unseres Digital-Asset-Portfolios. Aktuell beläuft sich der Bestand auf 350 BTC; dazu kommen weitere 10 BTC aus Derivatgeschäften, die Ende November auslaufen. Unsere DCA- und Derivat-Strategien ermöglichen es uns, unsere Bestände zu vergrößern und gleichzeitig die effektive Liquidität zu maximieren", so Cale Moodie, CEO von Neptune Digital Assets. "Mit diesem Ansatz stellen wir sicher, unseren Bestand ungeachtet der Marktschwankungen regelmäßig aufzustocken und gleichzeitig durch innovative Finanzinstrumente zusätzliche Erträge zu erzielen."

Nachdem Bitcoin immer mehr seine Führungsposition als digitaler Vermögenswert und Wertsicherungsmittel behauptet, ist Neptune bestens gerüstet, um von seinem langfristigen Wachstum zu profitieren. Bitcoin ist mittlerweile eine tragende Säule im Kryptowährungsmarkt und wird auch bei den institutionellen Anlegern immer beliebter. Damit bleibt die Kryptowährung auch in absehbarer Zukunft eine Basiskomponente im Portfolio von Neptune; das Unternehmen hat nicht die Absicht, BTC zu liquidieren.

"Die Kombination aus konsequentem DCA, Derivatstrategien und Mining-Erträgen macht unsere Bitcoin-Strategie sowohl innovativ als auch nachhaltig", so Moodie weiter. "Beim Aufstocken unserer Bitcoin-Bestände achten wir allerdings darauf, eine entsprechende Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu erzielen und gleichzeitig unserer Vision treu zu bleiben, die von finanzieller Umsicht, einer dezentralen Finanzzukunft und Blockchain-Innovationen getragen ist."

Mit seinem disziplinierten Ansatz beim Erwerb von Bitcoins und dem Fokus auf der Nutzung von Finanzstrategien für maximale Effizienz bleibt Neptune Digital Assets dem Aufbau eines soliden und resilienten Digital-Asset-Portfolios verpflichtet.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

FÜR DAS BOARD:

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

http://www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa "könnte", "wird", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "fortsetzen", "planen", "vorschlagen" oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Abschlussprüfer, die die verbleibenden Prüfungspunkte in Bezug auf die jährlichen Einreichungen abschließen; die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77571Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77571&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64073L1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18750603-neptune-staerkt-bitcoin-bestaende-fortsetzung-dca-strategie-einsatz-ertraegen-strategischem-handel-derivaten