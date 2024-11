Still ruht der See bei der Stellantis-Aktie. Seit Anfang Oktober pendelt das Papier des internationalen Autokonzerns zwischen 12 und 13 € auf und ab. Im Gegensatz zu Volkwagen befindet sich Stellantis zwar nicht mehr in einem anhaltenden Abwärtstrend, aber ein Aufschwung hat bislang auch nicht eingesetzt. Sollten Anleger jetzt auf eine Trendwende an der Börse setzen? Der E-Autoabsatz muss rauf Stellantis plagen ähnliche Probleme wie Volkswagen: ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...