Fastned hat einen Shop an einem seiner bestehenden Schnellladeparks an der A3 eröffnet. Die in Nordrhein-Westfalen gelegene Fastned-Einrichtung - die erste dieser Art in Deutschland - bietet rund um die Uhr Zugang zu Toiletten, Kaffee- und Verkaufsautomaten. Wie Fastned mitteilt, ist der Shop unbemannt und 24 Stunden lang über eine Verifizierung per Debit- oder Kreditkarte zugänglich. In Dinslaken-Nord steht das in Holzoptik gehaltene Häuschen neben ...

