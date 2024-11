Der Dax konnte die guten Vorgaben im frühen Montagshandel (25. November) nutzen und lief über die 19.400 Punkte. Damit knüpft er nahtlos an die starke Performance vom Freitag an. Das Ziel, neue Rekordhochs auszubilden, rückt immer näher. Unsere beiden heutigen Protagonisten Mercedes-Benz und Volkswagen Vz. ringen indes um frisches Aufwärtsmomentum. Die gute Stimmung am Gesamtmarkt will nicht auf die beiden Autobauer überspringen. Die Gründe ...

