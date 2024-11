Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich am heutigen Handelstag in bemerkenswerter Verfassung und verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg. Im XETRA-Handel kletterte der Wert um 1,3 Prozent auf 250,20 Euro, nachdem bereits zur Handelseröffnung ein solider Kurs von 248,40 Euro verzeichnet wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 19.486 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung vor dem Hintergrund des jüngsten 52-Wochen-Hochs von 265,60 Euro, das Mitte Oktober erreicht wurde.

Positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die jüngsten Quartalszahlen des Rückversicherers unterstreichen die robuste Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen einen beeindruckenden Gewinn je Aktie von 5,50 Euro vorweisen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,64 Euro. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden Euro. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 19,33 Euro, während das durchschnittliche Kursziel bei 267,00 Euro liegt.

