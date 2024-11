Andrea Orcel hat für eine überraschende Wende im Übernahmekrimi um die Commerzbank gesorgt. Der UniCredit-Chef will nun zunächst bei der italienischen Konkurrentin Banco BPM zuschnappen - und schickt damit am Montag die Aktien der Commerzbank auf Talfahrt.Die UniCredit hat am Montag überraschend ein Übernahmeangebot in Höhe von 10 Milliarden Euro für die Banco BPM unterbreitet (DER AKTIONÄR berichtete). UniCredit bieten den Aktionären der italienischen Konkurrentin 0,175 eigenen Aktien je BPM-Aktie. ...

