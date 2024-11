Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA-Aktie auf Richtungssuche!

Nach der letzten, turbulenten Handelswoche startete der DAX® heute positiv. Der deutsche Leitindex begann die Woche 0,7 Prozent höher verglichen mit dem Schlusskurs am Freitag. Im Moment schwankt er um die 19.400 Punkte-Marke. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf NVIDIA.

Die Aktie des US-Tech Riesen gab am Freitag Nachmittag nach und fiel auf rund 142 USD. Ein Tag zuvor konnte die Aktie noch ein neues Allzeithoch erreichen. Grund für den Fall waren auch Verkaufsnachrichten von Hedgefund Managern. Damit ist das Papier auf Monatssicht nur noch knapp im Plus. Außerdem sind heute Call-Optionsscheine, sowie Long Faktor-Optionsscheine, auf MicroStrategy stark gefragt. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. Sie konnte ebenfalls am vergangenen Donnerstag ein neues Allzeithoch erreichen, krachte dann aber am Freitag nach unten. Durch die Bitcoin-Anlage-Strategie, entstehen erhebliche Risiken, da das Unternehmen stark von den Kursschwankungen der Kryptowährung abhängig ist. Zuletzt stehen auch Call Knock-out-Optionsscheine auf Costco Wholesale Corp. im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie der US-Warenhauskette konnte am Freitag um 0,87 Prozent nach oben klettern. Damit gehörte sie zu den Gewinnern. Das war der zweite positive Tag infolge. Das Papier erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Block Inc. Call HD9KWR 2,330 92,275 USD 68,69 USD 3,81 Open End DAX® Put HD192C 3,860 19395,48 Punkte 19770,73 Punkte 46,07 Open End DAX® Call HD9V3K 5,300 19392,45 Punkte 18900,87 Punkte 38,01 Open End Costco Wholesale Corp. Call HD7UNQ 12,49 972,87 USD 840,97 USD 20,01 Open End DAX® Put HD192N 6,64 19404,00 Punkte 20052,60 Punkte 27,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2024; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD8GGW 19,08 142,245 USD 150,00 USD 7,10 18.06.2025 DAX® Call HD9E59 1,37 19402,00 Punkte 19500,00 Punkte 141,60 03.12.2024 DAX® Put UG0CW2 1,92 19406,68 Punkte 18800,00 Punkte 101,81 17.01.2025 MicroStrategy Inc. Call UG0THR 3,14 448,74 USD 880,00 USD 14,51 18.12.2024 Nemetschek SE Call HD1GY7 2,40 99,95 EUR 80,00 EUR 4,17 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2024; 11:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 14,52 450,735 USD 281,50 USD 3 Open End E.ON SE Long HC68UZ 9,21 120,625 EUR 6,02 EUR 2 Open End DAX® Long HC01R2 4,00 19391,50 Punkte 18043,82 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 24,41 623,20 EUR 464,59 EUR 4 Open End DAX® Long HD1GPF 0,48 19391,50 Punkte 18559,23 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.11.2024; 11:31 Uhr;

