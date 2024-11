Der DAX hat am Montag seine Erholung fortgesetzt. Im Tagesablauf schmolzen die zu Handelsbeginn noch ausgeprägten Gewinne jedoch etwas zusammen. Unterstützung kam jedoch von den Börsen in den USA, die auf eine Nominierung des designierten US-Präsidenten Donald Trump reagierten.Der deutsche Leitindex schloss im Plus mit 0,38 Prozent auf 19.405,20 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es hoch um 1,1 Prozent auf 26.469,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...