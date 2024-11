DAX und Dow Jones freuten sich am Freitag über ansehnliche Gewinne und behielten ihre Rekordmarken weiterhin im Blick. Ausnahmsweise war dies aber mal nicht den schwindelerregend hoch bewerteten Tech-Aktien zu verdanken. Jene mussten sogar teils kräftige Kursrücksetzer hinnehmen.Anzeige:Die Aktie von Apple (US0378331005) war mit leichten Zugewinnen von 0,6 Prozent schon fast eine Ausnahmeerscheinung im Handel am Freitag. Dabei gab es durchaus unschöne Meldungen. In Indonesien etwa bleibt ein Verkaufsverbot für das iPhone 16 weiterhin in ...

