LPKF The Payments Group PNE - Wird's besser, könnte man fragen. LPKF Laser & Electronics SE (ISIN: DE0006450000) sieht nun die in den vergangenen Jahren - offensichtlich zu früh - angekündigten "durchschlagenden" Erfolge der "neuen Produkte" - LIDE und ARRALYZE kommen - so auf dem Frankfurter EKF2024 präsentiert. Gleiche Situation bei der The Payments Group Holding GmbH & Co KGaA (ISIN: DE000A1MMEV4) - dritter vollständiger Strategieschwenk soll es jetzt bringen - so der CEO Christoph Gerlinger in Frankfurt. Bei der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) hatten die Anleger lange auf eine lukrative Übernahme ...

