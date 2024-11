DJ Roche übernimmt US-Biotech Poseida Therapeutics für bis zu 1,5 Mrd USD

DOW JONES--Der Pharmakonzern Roche übernimmt das US-Biotechunternehmen Poseida Therapeutics, einschließlich der Zelltherapie-Kandidaten und der dazugehörigen Plattformtechnologien, zu einem Unternehmenswert von rund 1 Milliarde US-Dollar. Inklusive Meilensteinzahlungen könne sich der Gesamtwert der Transaktion auf bis zu 1,5 Milliarden Dollar belaufen, teilte der Konzern mit. Die Akquisition unterstütze die Pharmastrategie von Roche und ermögliche eine Reihe von potenziell ersten und besten Therapien in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Neurologie. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2022 bei der Entwicklung von CAR-T-Zelltherapien zur Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen zusammen, also Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Poseida leistet der Mitteilung zufolge Pionierarbeit auf dem Gebiet der so genannten Spender-CAR-T-Zelltherapien. Dabei handelt es sich um Krebsimmuntherapien, die auf genetisch veränderten T-Zellen mit synthetischen antigenspezifischen Rezeptoren basieren. Das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Poseida mit Sitz in San Diego, Kalifornien, umfasst präklinische und klinische Standard-CAR-T-Therapien - auch als allogene Therapien bezeichnet - in verschiedenen Therapiebereichen, darunter hämatologische Malignome, solide Tumore und Autoimmunerkrankungen, sowie Produktionskapazitäten und Technologieplattformen.

Je Aktie zahlt Roche für Poseida Therapeutics 9 Dollar in bar. Die Aktionäre erhalten außerdem ein nicht handelbares bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) in Höhe von bis zu 4,00 Dollar pro Aktie in bar.

November 26, 2024

