Die Beteiligung einer Allianz-Partnergesellschaft an einer MicroStrategy-Anleihe sorgt in dieser Woche für Schlagzeilen. Plant der deutsche Versicherungsriese etwa den großen Einstieg in das Bitcoin-Geschäft?Eine Partnergesellschaft der Allianz hat laut Bloomberg etwa ein Viertel einer großen Anleihe von MicroStrategy gezeichnet. Andere große Namen wie State Street, Blackrock und Deutsche Bank sind ebenfalls vertreten, aber mit deutlich kleineren Anteilen. Die Anleihe bietet indirekten Zugang zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...