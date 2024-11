Die Ursache für den Brand des Lithium-Ionen-Speichers ist noch unklar. E3/DC will LG Energy Solution bei den Untersuchungen mit seiner detaillierten Batterieanalytik unterstützen und wird die Batteriemodule in Photovoltaik-Heimspeichern bei 77 Kunden vorsorglich tauschen. Vor gut einer Woche gab es einen Brand in Werne. Die dortige Freiwillige Feuerwehr wurde per digitalem Meldeempfänger zu einem "Verdacht auf Kellerbrand" gerufen. In dem verrauchten Haus befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Menschen, wie es in ihrem Bericht hieß. Der Rauch stammte von einem im Keller in Brand geratenem ...

