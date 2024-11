q.beyond will die Marge steigern: Das Kölner IT-Unternehmen will auf EBITDA-Basis mittelfristig 10 Prozent Marge erzielen. Bisher liegt man deutlich darunter: 2024 sollen 5 Prozent erzielt werden, im kommenden Jahr ein Wert zwischen 7 und 8 Prozent. "Im Mittelpunkt steht der gezielte Ausbau der Technologie- und Branchenkompetenz", so ...

