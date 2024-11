Gute Wachstumsaussichten: Silberproduzent im Sonderangebot - Analysten heben Kursziele deutlich an

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Angesichts zunehmender Inflationsängste richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Edelmetallindustrie, insbesondere auf Gold und Silber als tragfähige Absicherung gegen die Inflation. Silber selbst kann als sogar noch besser angesehen werden als Gold, wenn man die doppelte Verwendung des Metalls als Edel- und Industriemetall berücksichtigt. Silber könnte in diesen finanziell turbulenten Zeiten Gold übertreffen könnte, da das Metall auch ein Kernmaterial in Solarmodulen ist und auch in der Energiebranche eine große Rolle spielt. Analysten und wichtige Interessenvertreter, sind der Meinung, dass angesichts der Rolle von Silber in Industriesektoren wie der Solar-, 5G- und Automobilbranche die Nachfrage nach dem Metall in den kommenden Jahren stetig steigen dürfte, insbesondere angesichts der stärkeren Investitionen in das Metall, die auch zur Schaffung von mehr Lagerplätzen für Silber führen.

Ungeachtet dessen haben steigende Inflation, höhere Nachfrage in einer Reihe von Industriezweigen und ein von Privatanlegern getriebener Kaufrausch dazu geführt, dass Silber nicht nur als guter Inflationsschutz oder typisches Edelmetall gilt, sondern insgesamt als kluge Anlageentscheidung.

Daher werden Aktien wie die von MAG Silver zu immer attraktiveren Anlageoptionen.

MAG Silver besitzt einen Anteil von 44 % an der kostengünstigen Silbermine Juanicipio, während Fresnillo den restlichen Anteil besitzt.

Die Aktie von MAG Silver ist im Jahr 2024 um 46 % gestiegen und hat damit ETFs für Silber, Gold und Edelmetalle übertroffen, was auf die starke Performance und den Cashflow von Juanicipio zurückzuführen ist.

In diesem Update werfen wir einen Blick auf die neuesten Entwicklungen von MAG Silver und die beeindruckenden Q3-Ergebnisse des Unternehmens.

Das nachfolgende Interview, welches Jochen Staiger von Commodity TV mit George Paspalas, dem CEO von MAG Silver führt, bietet wertvolle Einblicke in die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.

MAG Silver beeindruckt mit außergewöhnlichen Silbergehalten. Der durchschnittliche Gehalt liegt bei 485 Gramm pro Tonne, was deutlich über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Diese hohen Gehalte tragen maßgeblich zur positiven Performance des Unternehmens bei und lassen auf eine stabile Produktion in den kommenden Jahren hoffen.

Die Berechnung der Produktionskosten von MAG Silver basiert auf konservativen Preisannahmen für Silber, Gold, Blei und Zink. Diese vorsichtige Herangehensweise bietet einen stabilen Rahmen für die finanzielle Planung und ermöglicht es dem Unternehmen, selbst bei schwankenden Marktbedingungen profitabel zu bleiben.

Das Kostenmanagement ist ein zentrales Element der Unternehmensstrategie von MAG Silver. Durch strikte Kontrolle und kontinuierliche Optimierung der Betriebskosten bleibt das Unternehmen wettbewerbsfähig und profitabel. Trotz des inflationären Drucks und des Wettbewerbs um Arbeitskräfte gelingt es MAG Silver, die Kosten unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig das Potenzial für weitere Reduzierungen zu identifizieren.

Produktionsergebnisse im dritten Quartal

Im dritten Quartal erreichte MAG Silver eine beeindruckende Produktionsmenge von 6,2 Millionen Unzen Silberäquivalent. Diese Zahlen spiegeln sowohl die hohe Effizienz als auch die Qualität der Ressourcen wider, die das Unternehmen abbaut. Die strategische Planung und Optimierung der Minenpläne tragen dazu bei, dass der Abbau effizient und rentabel bleibt.

Während die Silbergehalte im Laufe der Jahre voraussichtlich sinken werden, zeigt der aktuelle Trend, dass die Mine derzeit über den Erwartungen performt. Diese Leistung ermöglicht es MAG Silver, seine Produktionsprognosen für das kommende Jahr zu überdenken und zu optimieren.

Die Produktion bei Juanicipio war im dritten Quartal relativ gut, die Silberproduktion ging im Vergleich zum Vorquartal geringfügig zurück, aber wir konnten im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 einen Anstieg der Gold- und Bleiproduktion beobachten. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres stieg die Produktion aller vier Metalle, die von Silber geringfügig, die der anderen Metalle jedoch deutlicher.

Die solide Produktion, die niedrigen Kosten und die sehr starken Metallpreise im dritten Quartal führten zu einem Rekordfinanzergebnis für Juanicipio. Das Joint-Venture-Projekt verzeichnete im dritten Quartal einen Nettogewinn von 56 Mio. USD gegenüber 54 Mio. USD im Vorquartal. Der freie Cashflow betrug beachtliche 97 Mio. USD, gegenüber 89 Mio. USD im zweiten Quartal.

Erkundungen bei Juanicipio

Die Erkundungen bei Juanicipio sind ein weiterer strategischer Schwerpunkt von MAG Silver. Mit über 8.200 Metern Bohrungen im Untergrund werden die Ressourcen und Reserven kontinuierlich aktualisiert. Diese Bohrungen dienen sowohl der Auffüllung als auch der Erweiterung bestehender Strukturen, was die langfristige Produktionskapazität des Standorts sichert.

.Quelle Unternehmenspräsentation

Jede Bohrung liefert neue Erkenntnisse, und die Geologen arbeiten intensiv daran, die Daten in eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenerklärung umzuwandeln. Dies zeigt das Engagement von MAG Silver für eine nachhaltige Ressourcenerkundung, die sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Produktionsziele unterstützt.

Entwicklung der Genehmigungen in Mexiko

Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Mexiko spielen eine entscheidende Rolle für das Geschäft von MAG Silver. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit den vorhandenen Genehmigungen, um grüne Erkundungen auf dem Juanicipio -Gelände durchzuführen. Die neue mexikanische Regierung hat sich positiv über die Förderung ausländischer Investitionen geäußert, was Hoffnung auf eine einfachere Genehmigungspraxis in der Zukunft weckt.

Die Herausforderungen der vorherigen Administration, insbesondere bei der Erteilung von Genehmigungen, haben das Investitionsklima im Land beeinträchtigt. Dennoch bleibt MAG Silver optimistisch und beobachtet die Entwicklungen genau, um von möglichen Verbesserungen zu profitieren.

Partnerschaft mit Apollo Silver Corporation

MAG Silver hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit der Apollo Silver Corporation eingegangen, die das Potenzial hat, erhebliche Vorteile zu bieten. Die Vereinbarung betrifft das Cinco de Mayo Projekt, das lange Zeit aufgrund von Zugangsproblemen auf Eis lag. Diese Partnerschaft ermöglicht es MAG Silver, die Kosten zu teilen und gleichzeitig von der Expertise und dem Netzwerk von Apollo Silver zu profitieren.

Die Entscheidung, das Projekt in die Hände eines Partners mit bewährten Fähigkeiten im Umgang mit lokalen Herausforderungen in Mexiko zu legen, zeigt das Engagement von MAG Silver, das Beste aus den verfügbaren Ressourcen zu machen. Mit einem Anteil von 19,9% an dem Projekt behält MAG Silver die Möglichkeit, von zukünftigen Erfolgen zu profitieren, ohne die finanziellen Belastungen allein tragen zu müssen.

Cinco de Mayo besteht aus 29 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von über 25.000 Hektar im Municipio de Buenaventura.

Roscoe Postle Associates Inc. ("RPA") hat einen technischen Bericht und eine abgeleitete Mineralressource erstellt. Bei einem Net Smelter Return ("NSR")-Cutoff von 100 US-Dollar pro Tonne. Die Ressource wurde auf 12,45 Millionen Tonnen mit 132 g/t Silber (Ag), 2,86 % Blei (Pb) und 6,47 % Zink (Zn), 0,24 g/t Gold (Au) geschätzt.

Finanzielle Stabilität und Zukunftspläne

Die finanzielle Stabilität von MAG Silver ist ein wesentlicher Faktor für den zukünftigen Erfolg. Mit einem Barguthaben von über 113 Millionen Dollar und keinerlei Schulden ist das Unternehmen gut positioniert, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und Wachstumschancen zu nutzen.

Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Strategien zur Kapitalallokation, einschließlich möglicher Aktienrückkäufe. Die solide Finanzlage ermöglicht es MAG Silver, sowohl in bestehende Projekte zu investieren als auch neue Chancen zu erkunden, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden.

Analysten heben Kursziele deutlich an

Eine der herausragenden Neuigkeiten war die Anhebung des Kursziels von MAG Silver durch Heiko Ihle von H.C. Wainwright auf 20 US-Dollar. Diese Anpassung unterstreicht das Vertrauen in die kontinuierlich positiven Ergebnisse des Unternehmens. Die All-in Sustaining Costs liegen bei bemerkenswert niedrigen 3,28 US-Dollar pro Unze Silberäquivalent, was die Effizienz und das effektive Kostenmanagement von MAG Silver verdeutlicht.

Silberproduzent im Sonderangebot

MAG Silver ist eines der kostengünstigsten Silberbergbauunternehmen überhaupt. Mehr als 50 % der Produktion und der Einnahmen stammen zumindest in den kommenden Jahren tatsächlich aus Silber.

Hier investieren Sie in einen aufstrebenden kanadischen Silberproduzent, der in Nord- und Südamerika über mehrere aussichtsreiche Silberprojekte verfügt.

Das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens die mexikanische Juanicipio-Mine, spült stetig Cash die Kasse, so dass auch die anderen aussichtsreichen Silberprojekte weiter vorangetrieben werden können.

Übrigens:

Rund 5 % der Aktien werden von der Investmentgesellschaft des erfolgreichen kanadischen Edelmetallinvestors und Milliardärs Eric Sprott gehalten.

Besuchen Sie https://magsilver.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,GB00B2QPKJ12,XD0002746952