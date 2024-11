Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Dr. Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag SE, dem Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat den Aufsichtsrat der Brenntag SE über seine Entscheidung informiert, seinen bis zum 31. Dezember 2025 laufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht zu verlängern, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

