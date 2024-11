DJ Credit Agricole rückt in G-SIB-Liste des FSB einen Platz vor

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Groupe Credit Agricole ist in der vom Financial Stability Board geführten Liste der systemisch wichtigen und global tätigen Banken eine Größenkategorie nach vorne gerückt. Wie der FSB anlässlich der Aktualisierung dieser Liste weiter mitteilte, wurde Bank of America eine Stufe nach unten genommen. Neue Institute enthält die Aufstellung nicht.

G-SIBs müssen wegen ihrer Größe und systemischen Bedeutung zusätzliches Eigenkapital vorhalten sowie zusätzliche, zur Verlustabsorption geeignete Eigenkapitalinstrumente (TLAC). Zudem müssen diese Großbanken über Pläne für die eigene Abwicklung verfügen, erhöhten Datenanforderungen genügen und bestimmte Berichtspflichten erfüllen. Die aktuelle Liste beruht auf Daten von Ende 2023.

Zur höchsten Kategorie (Eigenkapitalzuschlag von 3,50 Prozentpunkten) gehört wie im Vorjahr keine Bank, zur zweithöchsten wie zuvor nur JP Morgan Chase (2,50 Prozentpunkte) und zur dritthöchsten (2,00 Prozentpunkte) Citigroup und HSBC.

Darunter (1,50 Prozentpunkte) folgen unter anderem Credit Agricole ((Aufsteiger) und Bank of America (Absteiger), sowie Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS sowie chinesische und japanische Institute.

Der untersten Größenkategorie gehören unter anderem ING, Morgan Stanley, Santander, Societe Generale und Wells Fargo an.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2024 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.