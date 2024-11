wO Börsenlounge: Tesla | SolarEdge | VW - kommen sich Amazon und Nvidia in die Quere?

In einem Entwicklungszentrum in Texas versuchen Ingenieure von Amazon den ersten eigenen KI-Chip ins Leben zu rufen. Amazon möchte die Abhängigkeit von Nvidia verkleinern. Muss sich der KI-King Sorgen machen?Xiaomi ist das schon einen Schritt weiter und wandelt auf Apples Spuren. Anfang des nächsten Jahres wird der chinesische Technologie-Konzern nach Haushaltswaren, Smartphones und Autos auch seine eigenen Chips für die eigenen Handys produzieren. Gut für Xiaomi, aber nicht so gut für Qualcomm. Mit Apple und Xiaomi könnten demnächst wichtige Kunden wegfallen. Donald Trump scheint mal wieder mit dem falschen Bein aufgestanden zu sein. Kaum war er wach, da hagelte es auch schon Ankündigungen …

Den vollständigen Artikel lesen ...