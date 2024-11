DJ Stellantis verlegt britische Produktion von Luton nach Ellesmere Port

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Stellantis baut seine Produktion in Großbritannien um. Wie der Mutterkonzern von Opel und dessen britischer Schwestermarke Vauxhall mitteilte, will er Aktivitäten seines Werks in Luton bei London an den Standort Ellesmere Port bei Liverpool verlegen. Betroffen sind davon 1.123 Mitarbeiter.

Der Konzern hat nach eigenen Angaben einen Konsultationsprozess mit den Mitarbeitern und Gewerkschaftsvertretern gestartet. Die britische Fertigung leichter Nutzfahrzeuge soll in Ellesmere Port konsolidiert werden, wo das Unternehmen rund 50 Millionen Pfund investieren wird. In Luton beschäftigt Stellantis 1.123 Mitarbeiter, in Ellesmere Port 836. Dort hatte der Konzern 2021 rund 100 Millionen Pfund investiert, um den Standort auf die Produktion leichter elektrischer Nutzfahrzeuge auszurichten.

November 26, 2024 11:50 ET (16:50 GMT)

