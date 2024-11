EQS-Ad-hoc: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

H2APEX Group SCA: H2APEX passt Umsatzprognose für 2024 aufgrund zeitlicher Verschiebung der Umsätze an



26.11.2024 / 21:06 CET/CEST

H2APEX Group SCA - Ad-hoc-Mitteilung vom 26. November 2024

Ad-hoc-Mitteilung H2APEX passt Umsatzprognose für 2024 aufgrund zeitlicher Verschiebung der Umsätze an Grevenmacher, 26. November 2024 - Auf Basis aktueller Entwicklungen passt die H2APEX Group SCA ("H2APEX") ihre im Konzerngeschäftsbericht 2023 abgegebene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 an. H2APEX geht nunmehr von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2024 von mind. EUR 28 Mio. aus, während im Konzerngeschäftsbericht 2023 eine Prognose mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2024 zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. genannt wurde. H2APEX geht auf Basis des Auftragsbestands grundsätzlich weiterhin von einem der ursprünglichen Prognose entsprechenden Umsatzvolumen aus. Allerdings verteilen sich die Umsätze voraussichtlich über einen längeren Zeitraum, so dass nunmehr erwartet wird, dass diese, anders als ursprünglich angenommen, nicht sämtlich im Geschäftsjahr 2024 verbucht werden können, sondern stattdessen im Geschäftsjahr 2025.

Für weitere Informationen: E-Mail: investor.relations@h2apex.com H2APEX Group SCA 19, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxemburg ISIN: LU0472835155 WKN: A0YF5P Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)



