DJ PTA-Adhoc: HB Holding N.V.: Halbjahresbericht 2024, Wertberichtigung per Ende 2023, Verlustanzeige Eigenkapital nach §92 Abs. 1 AktG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven (pta/26.11.2024/21:45) - Die HB Holding N.V. veröffentlicht den Zwischenbericht für die ersten 6 Monate des laufenden Geschäftsjahres (Halbjahresbericht 2024). Im ersten Halbjahr 2024 wurde ein Teil des von der HB Holding N.V. gehaltenen niederländischen Immobilienprojekts an einen externen Investor veräußert. Daraus resultierte ein Mittelzufluss, welcher die Liquiditätsposition der Gesellschaft erhöht.

Andererseits führte die Transaktion zu einem Buchverlust und zu einer Minderung des Eigenkapitals. Der Verlust betrug 1,16 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024. Ende des Berichtszeitraums wurde eine Kapitalerhöhung im Volumen von 2,0 Mio. EUR durchgeführt, wodurch das Grundkapital auf 2,5 Mio. EUR zulegte.

Notwendige Wertanpassungen in der Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 und die Entwicklungen im ersten Halbjahr 2024 führen zu einem Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Holding auf Einzelebene, was die HB Holding N.V. hiermit nach §92 Abs. 1 AktG anzeigt. Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2024 lag das Eigenkapital der Holding N.V. auf Einzelebene bei 1,03 Mio. EUR.

Die HB Holding N.V. wird in Kürze eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Weitere Informationen diesbezüglich, der Halbjahresbericht 2024 und der Jahresbericht 2023 sind auf der Homepage der HB Holding N.V. im Bereich Investor Relations einzusehen.

Aussender: HB Holding N.V. Adresse: Croy 7C, 5653 LC Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Carsten Mainitz Tel.: +491791453975 E-Mail: mainitz@hbroen.com Website: hbholding.com

ISIN(s): DE000A283WQ2 (Anleihe), NL0015000NA2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

November 26, 2024 15:45 ET (20:45 GMT)