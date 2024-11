Basel - Avolta schliesst über seine Tochtergesellschaften Hudson und Dufry einen 18-Jahres-Vertrag mit dem John F. Kennedy International Airport. Der Reisedetailhändler wird in einem neuen Terminal des New Yorker Flughafens eine Verkaufsfläche von 2600 Quadratmetern einrichten. Das entsprechende Terminal befinde sich derzeit im Bau und werde ab 2026 in Betrieb genommen, teilte Avolta am Mittwoch mit. Nach der Fertigstellung soll das Terminal jährlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...