Die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies präsentiert sich nach wie vor in einer schwachen Verfassung. Dies hängt natürlich vor allem an den zuletzt weiter gesunkenen Ölpreisen. Diese hatten auch gestern wieder nachgegeben. Der Grund hierfür dürften die Hoffnungen auf ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah sein.So kündigte der israelische Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an, seinem Kabinett einen Entwurf zur Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz vorzulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...