Der Kursanstieg bei Aroundtown ISIN: LU1673108939 im August und September verlief steil, danach sehen wir eine Seitwärtsphase mit einer neuen Unterstützung im Bereich knapp unter 2,70 Euro und einen Ausbruchsversuch, der am Montag bei 2,963 Euro abgefangen wurde. In Bezug auf die Kursziele sehen die Analysten das Immobilienunternehmen, das seinen Fokus auf "ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial" setzt in großer Mehrheit negativ, ...

