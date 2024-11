Unterföhring (ots) -- Sky veröffentlicht erste Bilder (https://app.mediasilo.com/review/6746237bff04433ef9abf7e6) des mehrfach BAFTA-prämierten Sky Originals- Mit D\u00ecrísù, Joe Cole, Michelle Fairley, Lucian Msamati und Brian Vernel und vielen mehr- Die dritte Staffel des Sky Originals ist 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen27. November 2024 - Machtkämpfe, blutige Intrigen und intensive Familiendramen kombiniert mit jeder Menge geballter Action und cineastischen Kampfszenen: Das und noch viel mehr verspricht die dritte Staffel des Sky Originals "Gangs of London" im kommenden Jahr.Erste exklusive Fotos von der Serie (https://app.mediasilo.com/review/6746237bff04433ef9abf7e6) wurden heute von Sky veröffentlicht.In der dritten Staffel bricht in London das Chaos aus, nachdem eine mit Kokain versetzte Lieferung Hunderte von Menschen getötet hat. Dabei treffen beliebte Charaktere auf neue Gesichter, die durch Blutsbande miteinander verbunden sind. Es kommt zu brutalen Machtkämpfen, unerwarteten Allianzen und erbitterten Rivalitäten.Dabei findet sich der ehemalige Undercover-Polizist Elliot, der zum Gangster wurde, in seiner neuen Rolle als Spitzenkrimineller an der Seite der Dumanis zurecht. Doch das Aufspüren von Drogen bringt ihre Geschäfte durcheinander.Die Wallaces, Luan, Lale und die Straßenbanden sehen sich mit verheerenden Konsequenzen konfrontiert, als persönliche Rachegelüste mit professionellen Machtkämpfen kollidieren, die sich zu gewalttätigen Revierkämpfen ausweiten.In dem rücksichtslosen Kampf um die Kontrolle der kriminellen Unterwelt Londons ist niemand mehr sicher. Aber wer hält die Fäden in der Hand?Über den Cast:Zum wiederkehrenden Cast gehören Sopé D\u00ecrísù als Elliot Carter, Joe Cole als Sean Wallace, Michelle Fairley in der Rolle der Marian Wallace, Lucian Msamati als Ed Dumani und Brian Vernel als Billy Wallace.Außerdem kehren zurück: Pippa Bennett-Warner als Shannon Dumani, Narges Rashidi als Lale, Asif Raza Mir als Asif Afidi, Orli und Eri Shuka als Luan und Mirlinda Dushaj, Jahz Armando als Saba und Fady Elsayed als Faz.Zu den neuen Darstellern gehören Andrew Koji, Richard Dormer und T'Nia Miller sowie die Gaststars Phil Daniels, Ruth Sheen und Mat Fraser.Über die Produktion:Die preisgekrönte Serie wurde von Gareth Evans und Matt Flannery entwickelt. "Gangs of London" ist eine Produktion von Pulse Films für Sky Studios und AMC+, das Premium-Streaming-Angebot von AMC Networks.Zu den kreativen Mitarbeitern von "Gangs of London" Staffel 3 gehören Peter McKenna als leitender Autor und Executive Producer, Kim Hong Sun als leitender Regisseur und Executive Producer, Thomas Benski als Executive Producer, Hugh Warren als Executive Producer für Pulse Films, Michael Eagle-Hodgson als Executive Producer der Serie sowie Vikki Tennant und Sopé D\u00ecrísù als Executive Producer. Adrian Sturges ist Executive Producer für Sky Studios, während Noel Manzano Executive Producer für AMC+ ist. Farren Blackburn (u.a. "The Winter King", "A Discovery of Witches") und Tessa Hoffe (u.a. "Crossfire", "Kin") sind auch als Regisseure bei der Serie dabei.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 