Köln (ots) -Sonja Schwetje wird zum 1. Februar 2025 Geschäftsführerin der RTL Nord GmbH. Sie folgt auf Michael Pohl, der sich in den Ruhestand verabschiedet.Für Sonja Schwetje ist es eine Rückkehr zu RTL Nord, wo sie 1998 ihre journalistische Laufbahn als Volontärin begann. Nach verschiedenen Stationen bei RTL Nord wechselte die studierte Diplom-Kauffrau 2005 als Redaktionsleiterin zu RTL West nach Köln. Im November 2010 kam sie dann als Nachrichtenchefin zu ntv, 2014 wurde sie Chefredakteurin und schließlich 2023 Programmgeschäftsführerin des Nachrichtensenders. Zudem ist Sonja Schwetje seit 2021 Chefredakteurin Wirtschaft und Netzwerke bei RTL NEWS. In diesen Funktionen vertrat sie RTL Deutschland mehrere Jahre als Vorstandsmitglied im Branchenverband VAUNET sowie als Vorsitzende des Board of Directors bei der Enex (European News Exchange). Sonja Schwetje ist außerdem Vorsitzende der Arbeitsgruppe Pressefreiheit von Bertelsmann.Auch ihr Vorgänger Michael Pohl volontierte ab 1989 bei RTL Nord. 1992 wechselt er als Redakteur und Moderator zu "RTL Aktuell" und "Elf-Dreißig", dem Vorläufermagazin von "Punkt 12", nach Köln. Von 1994 bis 1995 verantwortete Michael Pohl als Redaktionsleiter den Aufbau und Sendestart des SAT.1-Regionalmagazins in Nordrhein-Westfalen. 1995 kam er zurück zu RTL Nord, wo er ab 1998 als Redaktionsleiter von "Guten Abend RTL" tätig war. Im Dezember 2006 übernahm Michael Pohl die Geschäftsführung der RTL Nord GmbH."Michael Pohl hat gemeinsam mit seinen Teams vor Ort rund 20 Jahre lang die Berichterstattung aus dem Norden geprägt und den Themen aus der Region auch bundesweit Gehör verschafft. Ich danke Michael Pohl herzlich für seinen großartigen Einsatz in all den Jahren, die Zusammenarbeit mit ihm war mir immer eine große Freude, wir wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute", so Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS & ntv. "Mit Sonja Schwetje haben wir die perfekte Nachfolgerin für die Geschäftsführung von RTL Nord gefunden. Sie ist nicht nur eine exzellente Journalistin, sondern auch eine erfahrene Managerin mit einem ganz besonderen Blick für Geschichten und Themen, die die Menschen bewegen. Sonja Schwetje wird mir und uns mit ihrer großen Leidenschaft und ihrer Expertise hier in Köln sehr fehlen. Umso mehr freue ich mich für die Kolleginnen und Kollegen bei RTL Nord und auf eine weiterhin enge und tolle Zusammenarbeit in ihrer neuen Funktion."Sonja Schwetje: "ntv ist in den vergangenen Jahren für mich weit mehr als eine rein berufliche Heimat gewesen. Das Team hat mich 2010 mit einer herzlichen Offenheit aufgenommen und mir auf dem gemeinsamen Weg stets Vertrauen und Unterstützung geschenkt. Unzählige Breaking News Lagen und besondere Herausforderungen haben wir gemeinsam gemeistert. Ich danke dem gesamten Team, das ich sehr vermissen werde. Ich weiß aber, dass ntv mit Inga Leschek und Martin Gradl in der Geschäftsführung sowie mit David Whigham und Susanne Althoff in der Chefredaktion in den allerbesten Händen ist. Jetzt freue ich mich, in meine norddeutsche Heimat zurückzukehren. Bei RTL Nord liegen die Wurzeln meiner journalistischen Laufbahn, und ich bin dankbar, dass ich hier jetzt eine neue berufliche Heimat finden darf, die zugleich räumlich näher an den wichtigsten Menschen in meinem privaten Leben liegt."Michael Pohl: "Auf den Schreibtischen standen Aschenbecher, Schreibmaschinen und bei den Telefonen hatten sich gerade erst Tasten gegen Wählscheiben durchgesetzt. So begann vor gut 35 Jahren meine Reise bei RTL Nord. Und es wurde eine großartige Reise gemeinsam mit vielen beindruckenden Menschen und unbezahlbaren Erlebnissen. Ich bin dankbar für alles. Auch und gerade jetzt, da ich RTL Nord in beste Hände übergeben darf. So viel Positives über eine so lange Zeit in einem Job mitgestalten zu dürfen ist nicht selbstverständlich. Bei RTL und vor allem bei RTL Nord schon!"Über RTL Nord:An den Standorten Hamburg, Kiel, Bremen und Hannover produziert RTL Nord redaktionell und technisch unabhängig mit rund 100 Mitarbeitenden die Regionalsendungen "RTL Nord" für Hamburg und Schleswig-Holstein sowie "RTL Nord" für Niedersachsen und Bremen. Außerdem beliefert RTL Nord als hundertprozentige Tochter von RTL die Sendungen und digitalen Angebote von RTL Deutschland mit journalistischen Inhalten aus den Regionen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. 