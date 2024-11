Die Münchener Rück verzeichnet in ihrem aktuellen Handelsverlauf einen leichten Kursrückgang von 0,8 Prozent auf 487,70 Euro an der Frankfurter Börse. Dieser Rückgang erfolgt trotz eines laufenden Aktienrückkaufprogramms, in dessen Rahmen das Unternehmen zwischen dem 18. und 26. November insgesamt 14.729 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 472 Euro erworben hat. Seit Beginn des Rückkaufprogramms im Mai 2024 wurden bereits mehr als 2,3 Millionen Aktien zurückgekauft.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 515,63 Euro liegt die Erwartung deutlich über dem aktuellen Handelsniveau. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 15,00 Euro auf 16,47 Euro für das laufende Geschäftsjahr sowie die positive Geschäftsentwicklung im letzten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von 12,16 Euro unterstreichen die grundsätzlich solide Position des Rückversicherers.

