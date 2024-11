EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht

SLR Group veröffentlicht finale Geschäftsergebnisse 23/24 und gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 24/25 Bereinigtes EBITDA von 24,9 Mio. EUR im Geschäftsjahr 23/24

Maßnahmenpaket "Adapt & Grow" mit Fokus auf Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung eingeleitet

Prognose für Geschäftsjahr 24/25: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 100 Kilotonnen und bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR erwartet

Langfristige Wachstumspotentiale in den Kernsegmenten Agrar und Bauwesen St. Leon-Rot, 27. November 2024 - Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute den finalen, testierten Konzernabschluss nach HGB für das Rumpfgeschäftsjahr 23/24 veröffentlicht. Das bereinigte EBITDA erreichte im Geschäftsjahr 23/24 24,9 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen für das Gesamtjahr 23/24 der bisher operativ tätigen SLR Holding GmbH). Dies entspricht einem Rückgang von 32% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (GJ 22/23: 36,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte demnach 10,6% (GJ 22/23: 15,0%). Gunnar Halden, CFO der SLR Group, erklärt: "Das vergangene Geschäftsjahr war durch einen allgemeinen Abschwung im Agrarsektor und im Bauwesen geprägt. Dieser führte auch bei der SLR Group zu niedrigeren Auftragsvolumina in den Kernsegmenten. Entsprechend haben wir frühzeitig entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität eingeleitet, die bereits positiv auf das Ergebnis wirkten. Im laufenden Geschäftsjahr wird der Fokus weiter darauf liegen, das Unternehmen an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Im Rahmen des Programms 'Adapt and Grow' haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, um die Effizienz zu steigern und Kosten in allen Werken zu reduzieren. Dazu zählen auch gezielte Personalmaßnahmen an einigen Standorten." Für das laufende Geschäftsjahr 24/25 rechnet die SLR Group damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 100 Kilotonnen und damit leicht unter den Zahlen des Geschäftsjahres 23/24 liegen werden. Daneben erwartet die SLR Group ergebnisseitig im Geschäftsjahr 24/25 ein bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR. Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, sieht langfristige Wachstumspotentiale in den Kernsegmenten: "Aktuellen Marktschätzungen zufolge wird die Argrar- und Baumaschinenindustrie die Talsohle in 2025 durchschritten haben. Wir sehen die SLR Group unverändert gut in den Kernsegmenten positioniert, wo wir über langfristige Beziehungen mit unserem Bluechip-Kundenstamm verfügen. Wir wollen bereit sein, wenn der Markt wieder anzieht. Potential bieten beispielsweise mittel- und langfristig die Modernisierung und Elektrifizierung der Flotten. Kunden benötigen verstärkt hochwertige und komplexere Maschinenteile, die wir als Spezialist für maßgeschneiderte Sphäroguss-Komponenten liefern können. Darauf stellen wir uns in Entwicklung und Produktion ein." Der finale, testierte Geschäftsbericht 23/24 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/en/investor-relations abrufbar.





Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von rund 238,1 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen für das Gesamtjahr 23/24 der bisher operativ tätigen SLR Holding GmbH). Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 758 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.





