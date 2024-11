Es ist viel passiert in dieser Woche bei Thyssenkrupp. Deutschlandweit sorgten vor allem die massiven Stellenstreichungen für Aufregung. Hinsichtlich der Zukunft von Stahl- und Marinesparte gibt es aber auch darüber hinaus einiges Neues. Die Aktie reagiert mit deutlichen Ausschlägen, auch wenn sich unter dem Strich wenig getan hat.Bis Ende 2030 soll die Anzahl der Beschäftigten in der Stahlsparte von 27.000 auf 16.000 schrumpfen. Damit reagiert Thyssenkrupp auf die schwache Nachfrage in der Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...