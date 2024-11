FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein wieder freundlichen Umfeld für Automobilwerte sind die Papiere von Nutzfahrzeugherstellern am Donnerstag wegen einer optimistischen Analystenstudie positiv aufgefallen. Die französische Investmentbank Exane BNP strahlte in einem Ausblick auf 2025 einen gewissen Optimismus unter anderem für Nutzfahrzeuge aus.

Allen voran wirkte sich dies mit einem Kursanstieg um 3,7 Prozent auf Traton aus, denn die Papiere der VW -Tochter wurden von dem Exane-Experten Jonathan Mounsey auf "Outperform" hochgestuft. Die Aktien von Daimler Truck und Iveco standen dem aber mit einem Anstieg um mindestens 2,5 Prozent nur wenig nach, hier wurden die schon optimistischen Einschätzungen von Exane bestätigt. Für Volvo bleibt Exane auf neutral, hier stieg der Kurs etwas gemäßigter um 1,3 Prozent.

Nach einer langen Phase des Abbaus von Lagerbeständen sieht Mounsey bei der Auftragslage für Investitionsgüter generell den Boden erreicht. Neben dem Nutzfahrzeugbereich rechnet der Experte auch in den Bereichen Industrie und Bau mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad. Hochstufungen gab es neben Traton noch für Kone, Assa Abloy und Spirax . Deren Aktien legten bis zu drei Prozent zu./tih/jha/

FI0009013403, SE0000115446, DE0007664039, GB00BWFGQN14, SE0007100581, DE000TRAT0N7, DE000DTR0CK8, NL0015000LU4