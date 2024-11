Schon ein wenig verrückt: Auf dem Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG 2024 waren wir gerade auf dem Weg in den Vortragsraum der Smartbroker Holding, als uns ein bekannter Investor die - leider zeitgleich - stattfindende Präsentation von Heidelberg Pharma schmackhaft machen wollte. Nun: Teilen kann sich das Team von boersengefluester.de noch nicht, daher blieb es ... The post Heidelberg Pharma: Präsentation auf Umwegen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...