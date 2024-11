Der österreichische Baukonzern STRABAG SE bereitet einen strategisch wichtigen Schritt zur Erschließung des australischen Marktes vor. Durch die geplante Übernahme der in Perth ansässigen Georgiou Family Pty Ltd. strebt das Unternehmen eine bedeutende Expansion auf dem fünften Kontinent an. Die Vereinbarung sieht den Erwerb sämtlicher Unternehmensanteile vor, wobei der Kaufpreis sich im niedrigen dreistelligen Millionenbereich bewegen soll. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Georgiou einen Jahresumsatz von etwa 790 Millionen Euro erwirtschaftet und sich auf Infrastrukturprojekte spezialisiert hat.

Behördliche Genehmigungen ausstehend

Die finale Umsetzung der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Genehmigungen. Neben der Zustimmung des STRABAG-Aufsichtsrats muss insbesondere das australische Foreign Investment Review Board (FIRB) grünes Licht geben. Ein positives Signal für die Zukunft des Unternehmens ist die Tatsache, dass das erfahrene Management-Team von Georgiou, das über umfassende Marktkenntnisse verfügt, auch nach der Übernahme an Bord bleiben wird.

