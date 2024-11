Still ruht der See bei der Shell-Aktie. Das Papier des multinationalen Energiekonzerns pendelt seit fast drei Monaten in einem Kurskorridor zwischen 29 und 32 € auf und ab. Sollten Anleger die Aktie kaufen in der Hoffnung auf einen neuen Aufwärtstrend? Schwacher Ölpreis und Trump belasten Vor der Beantwortung dieser Frage empfiehlt sich ein Blick auf die Gründe für die "Langeweile" bei der Kursentwicklung der Shell-Aktie. Als Mineralölkonzern ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...