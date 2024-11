Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Handelstag einen überraschenden Aufschwung und legte um 0,7 Prozent auf 3,88 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 3,92 Euro, während das Handelsvolumen bei über 594.000 Stück lag. Diese positive Entwicklung steht im bemerkenswerten Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 7,10 Euro vom November 2023, was ein mögliches Aufwärtspotenzial von mehr als 83 Prozent andeutet.

Transformation unter politischer Beobachtung

Die angespannte Situation des Konzerns hat mittlerweile die höchsten politischen Ebenen erreicht. Angesichts der geplanten Umstrukturierung in der Stahlsparte, die etwa 11.000 Arbeitsplätze betrifft, beobachtet die Bundesregierung die Entwicklungen mit erhöhter Aufmerksamkeit. Trotz der aktuellen Herausforderungen halten Analysten an einer durchschnittlichen Kurszielprognose von 5,05 Euro fest, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

Anzeige