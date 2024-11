DJ PTA-News: Biofrontera AG: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leverkusen (pta/28.11.2024/18:12) - "Wie mit Ad-hoc-Mitteilung vom 21. Juli 2024 bekannt gegeben, muss das Unternehmen seine am 30. April 2024 veröffentlichte und im Halbjahresbericht aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anpassen, da Rückstellungen aufgrund einer Klage eines US-Wettbewerbers gebildet werden müssen. Die Rückstellungen müssen die gesamten Rechtskosten für den gesamten Prozess abdecken, der zwei bis drei Jahre dauern wird.

Der Wettbewerber hat zwei verschiedene Verfahren eingereicht, eines wegen zweier Patentverletzungen vor dem Bezirksgericht und ein zweites vor dem ITC (International Trade Commission), das darauf abzielt, den Import von Biofrontera XL Lampen in die USA zu verbieten (weitere Informationen siehe Ad-hoc-Meldung vom 21. Juli 2024)

Die Prognose bleibt unverändert in Bezug auf die Umsatzerlöse (20 bis 23 Mio. EUR) und in Bezug auf den Barmittelbestand zum Jahresende (1 bis 3 Mio. EUR). Allerdings wird das prognostizierte EBITDA von bisher zwischen EUR -2 und 0 auf EUR -4,5 bis -2,5 angepasst. Darüber hinaus wird die Prognose hinsichtlich des EBIT von ursprünglich zwischen -3 bis -1 Mio. EUR auf -5,5 bis -3,5 Mio. EUR geändert."

Aussender: Biofrontera AG

