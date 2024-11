© Foto: Christoph Reichwein/dpa

Bundeskanzler Scholz fordert Thyssenkrupp auf, Stahlproduktion und Jobs in Deutschland zu sichern. Mit Milliardenhilfen soll der grüne Umbau gelingen.Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen klaren Appell an den traditionsreichen Industriegiganten Thyssenkrupp gerichtet: Der Stahlproduktion und den Arbeitsplätzen in Deutschland muss höchste Priorität eingeräumt werden. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Emschergenossenschaft in Bochum unterstrich Scholz, dass die Bundesregierung Thyssenkrupp bei der grünen Transformation des Stahlsektors unterstützt, jedoch klare Erwartungen an den Erhalt der deutschen Wertschöpfungskette und der Arbeitsplätze knüpft. "Stahlproduktion in …