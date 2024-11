EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

STS Group AG steigert Profitabilität in herausforderndem Marktumfeld



29.11.2024 / 07:30 CET/CEST

STS Group AG steigert Profitabilität in herausforderndem Marktumfeld Margenausweitung bei nahezu stabilen Umsätzen trotz schwächerer Nutzfahrzeugmärkte und zeitlichen Umsatzverschiebungen in den USA

Umsatz mit -1,5 % im Jahresvergleich bei 207,0 Mio. EUR (9M/2023: 210,2 Mio. EUR)

EBITDA steigt um 14,2 % auf 16,8 Mio. EUR (9M/2023: 14,7 Mio. EUR)

EBITDA-Marge auf 8,1 % verbessert (9M/2023: 7,0 %)

Jahresziele bestätigt Hagen, 29. November 2024 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, gibt wesentliche Kennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 bekannt. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "Die Normalisierung der Lkw-Märkte setzt sich fort. Sowohl im dritten Quartal als auch im gesamten Neunmonatszeitraum 2024 sehen wir rückläufige Absatz- bzw. Neuzulassungszahlen in China, in der EU und in den USA. In diesem schwierigeren Marktumfeld haben wir als STS Group Stabilität bewiesen und befinden uns weiterhin auf Kurs unsere Jahresziele zu erreichen. Der Hochlauf der Serienproduktion im neuen US-Werk schreitet planmäßig voran. Wir sind weiterhin zuversichtlich, unsere Umsatzprognose zu erreichen, da sich positive Aufholeffekte aus unserem Geschäft in den USA im letzten Quartal des Jahres bemerkbar machen werden. Die Rentabilität entwickelt sich weiterhin erfreulich, insbesondere aufgrund der Optimierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, die wir im vergangenen Jahr abgeschlossen haben, sodass sich die EBITDA-Marge sogar im Vergleich zum Halbjahreswert weiter verbessert hat." Umsatzentwicklung Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 erwirtschaftete die STS Group AG Umsatzerlöse in Höhe von 207,0 Mio. EUR nach 210,2 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das Segment Plastics entwickelte sich mit einem leichten Umsatzwachstum von 1,0 % dem Markttrend entsprechend. Das Segment profitierte unter anderem von höheren Werkzeugumsätzen im Zusammenhang mit neuen Kundenprojekten. Die Segmente China und Materials verzeichneten jeweils Umsatzrückgänge von 5,8 % und 7,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei machte sich insbesondere die schwächere Marktentwicklung in China und Europa bemerkbar. Das Segment China schnitt besser ab als die Marktentwicklung und verzeichnete nur einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, was hauptsächlich auf den Produktionsstart neuer Projekte zurückzuführen ist. Dessen ungeachtet verlangsamte sich der Rückgang auf dem chinesischen Markt zum Ende des dritten Quartals. Ergebnisentwicklung Weiterhin positiv entwickelte sich die Ertragslage der STS Group AG. Durch die positiven Ergebnisbeiträge aller drei Segmente erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das auch dem Adjusted EBITDA entspricht, im Neunmonatszeitraum um 2,1 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR nach 14,7 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Trotz des Umsatzrückgangs bedeutet dies einen Ergebnisanstieg um 14,2 %. Damit verbesserte sich auch die EBITDA-Marge der STS Group auf 8,1 % gegenüber 7,0 % im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung war das Ergebnis einer weltweit in allen Werken umgesetzten Optimierung der Betriebsabläufe sowie der im Vorjahr 2023 erfolgreich abgeschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen in Frankreich. Prognose 2024 bestätigt Die STS Group verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 weiterhin eine robuste Geschäftsentwicklung, die im Rahmen der eigenen Erwartungen verläuft. Trotz der beobachteten Abschwächung in regionalen Nutzfahrzeugmärkten sowie anhaltender geopolitischer Unwägbarkeiten bestätigt der Vorstand erneut seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Demnach soll die STS Group ein Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen. Kennzahlen in den ersten neun Monaten 2024 in Mio. EUR

9M/2024 9M/2023 Veränderung Umsatzerlöse 207,0 210,2 -1,5 % EBITDA 16,8 14,7 14,2 % EBITDA-Marge 8,1 % 7,0 % 1,1 Pp

Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 1.300 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 277,9 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

Investor Relations

Kabeler Str. 4

58099 Hagen

ir@sts.group

www.sts.group Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



