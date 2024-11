EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

FORTEC Elektronik AG startet erwartungsgemäß mit schwächerem erstem Quartal ins neue Geschäftsjahr 2024/2025 - Auftragsbestand entwickelt sich positiv



29.11.2024 / 08:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FORTEC Elektronik AG startet erwartungsgemäß mit schwächerem erstem Quartal ins neue Geschäftsjahr 2024/2025 - Auftragsbestand entwickelt sich positiv

Konzernumsatz in Q1 2024/2025 mit 17,5 Mio. EUR rund 34 % unter Vorjahresniveau (VJ: 26,6 Mio. EUR) Konzern-EBIT mit deutlichem Rückgang auf -0,2 Mio. EUR (VJ: 3,5 Mio. EUR) Auftragsbestand steigt auf 57,2 Mio. EUR (30. Juni 2024: 53,4 Mio. EUR) Gesamtjahresprognose 2024/2025 bestätigt Die FORTEC Elektronik AG veröffentlicht heute die Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2024 - 30. September 2024), welche auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht ( https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ ). Der Konzernumsatz lag aufgrund der anhaltenden lokalen sowie geopolitischen Herausforderungen mit 17,5 Mio. EUR (VJ 26,6 Mio. EUR) deutlich unter dem historischen Bestwert des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als wichtiger Leistungsindikator lag aufgrund der gesunkenen Umsätze und gleichbleibender Fixkosten mit -0,2 Mio. EUR (VJ: 3,5 Mio. EUR) im negativen Bereich. Der Auftragsbestand hingegen stieg im Vergleich zum 30. Juni 2024 von 53,4 Mio. EUR auf 57,2 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2024/2025 erwartet der Vorstand unverändert einen Konzernumsatz von 95,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR sowie ein Konzern-EBIT von 6,0 Mio. EUR bis 8,0 Mio. EUR. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Wie erwartet fiel das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen und der zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres vorgezogenen Lieferungen etwas schwächer aus verglichen mit dem Rekord-Q1 des Vorjahres. Der derzeit wieder leicht ansteigende Auftragsbestand stimmt uns jedoch zuversichtlich für die Zukunft." Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



29.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com