DJ HSBC will Kreditkartengeschäft in China abwickeln - Agentur

DOW JONES--Die britische Großbank HSBC plant nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die Schließung und Abwicklung ihres Kreditkartengeschäftes in China. Ein Verkauf des unrentablen Geschäfts sei nicht gelungen, heißt es darin unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Die Pläne seien noch nicht finalisiert, die Ausgabe neuer Karten sei aber eingestellt worden, und es werde an einer Abwicklung des Dienstes gearbeitet, so Reuters.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2024 02:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.