HSBC zieht sich nach acht Jahren aus dem Kreditkartengeschäft in China zurück. Gescheiterte Expansion, harter Wettbewerb und sinkende Rentabilität.Die britische Großbank HSBC zieht sich nach acht Jahren aus ihrem Kreditkartengeschäft in China zurück. Der Schritt ist ein Zeichen dafür, wie schwer es der Bank fällt, in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Fuß zu fassen und dort profitabel zu operieren. Ende eines ehrgeizigen Plans HSBC hat die Ausgabe neuer Kreditkarten eingestellt und arbeitet nun daran, das Geschäft für die Mehrheit der chinesischen Kunden abzuwickeln, so drei Insider. Zwei von ihnen erklärten, dass die Schließung auch auf gescheiterte Versuche zurückzuführen sei, das …