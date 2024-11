Die K+S-Aktie zeigte am Handelstag eine wechselhafte Performance, wobei der Kurs zunächst bei 11,29 EUR startete und im Tagesverlauf zwischen 11,22 EUR und 11,42 EUR schwankte. Mit einem Handelsvolumen von über 30.000 Aktien präsentierte sich das Papier in einem herausfordernden Marktumfeld. Bemerkenswert ist die aktuelle Position im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 15,15 EUR vom 5. April, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von knapp 35 Prozent entspricht. Gleichzeitig liegt der Kurs etwa 12,6 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine leichte Verbesserung der Geschäftslage. Der Verlust je Aktie konnte von -0,26 EUR im Vorjahresquartal auf -0,15 EUR reduziert werden, während der Umsatz mit 866,20 Millionen EUR nur geringfügig unter dem Vorjahreswert lag. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,213 EUR, während die erwartete Dividende bei 0,209 EUR pro Aktie liegen soll - deutlich unter der Vorjahresausschüttung von 0,700 EUR.

