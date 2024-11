Die The Platform Group AG, ein führendes Unternehmen für Plattformlösungen, hat einen Meilenstein in ihrer Wachstumsstrategie erreicht: Mit der Übernahme aller Aktivitäten der Chronext Gruppe, einem der größten Onlinehändler für Luxusuhren in Europa, setzt TPG auf eine massive Expansion im Luxussegment. Die Transaktion, ein Asset Deal, umfasst sämtliche Vermögenswerte, Vorräte, Markenrechte, Onlineshops und Standorte von Chronext und soll bis Dezember 2024 abgeschlossen sein. Chronext: Eine führende Marke für Luxusuhren Chronext hat sich in den letzten Jahren als zentrale Anlaufstelle für den ...

