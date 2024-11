Die Ur-Energy Aktie zeigte sich am 28. November 2024 in starker Verfassung und verzeichnete einen bemerkenswerten Handelstag mit einem Plus von 2,50 Prozent. Der Schlusskurs lag bei 1228 EUR. Am darauffolgenden Tag setzte sich die positive Entwicklung fort, als die Aktie des Uranunternehmens einen weiteren Anstieg um 3,56 Prozent auf 1,31 USD verbuchen konnte.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 445,7 Millionen Euro und 364,1 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im Uransektor. Der Konzern, der sich auf den Erwerb und die Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert hat, betreibt aktuell zwölf Projekte in den Vereinigten Staaten.

