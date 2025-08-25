Allianz-Aktie zeigt sich nach einem starken August technisch wieder von ihrer positiven Seite. Steht nun eine weitere Aufwärtsbewegung bevor?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|371,40
|371,60
|09:29
|371,30
|371,50
|09:29
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Allianz: Hat die Aktie noch mehr Potenzial?
| Allianz-Aktie zeigt sich nach einem starken August technisch wieder von ihrer positiven Seite. Steht nun eine weitere Aufwärtsbewegung bevor Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:30
|Alle Augen auf Allianz: Darum blickt die Wall Street gespannt auf morgen!
|06:10
|China-Schub für Gold - jetzt steigen die Versicherer ein: Sranan Gold, China Life, Allianz
|China bewegt die Märkte. Der neueste China-Hammer betrifft Gold. Seit diesem Jahr sollen chinesische Unternehmen 1 % ihres Vermögens in physisches Gold investieren. Die Neuerung unterstreicht, dass...
► Artikel lesen
|So
|Dax - Ausblick auf die Handelswoche: Allianz schnuppert an Mega-Kaufsignal
|Der Dax beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten liegend. Die starke Performance der US-Indizes stützte den deutschen Leitindex. Die US-Indizes wiederum reagierten fast schon...
► Artikel lesen
|Fr
|Schock-News für Allianz Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALLIANZ SE
|371,20
|-0,48 %