So schnell kann es gehen. Am Donnerstag (09. Oktober) krönte der Dax seine Rallye mit einem neuen Rekord jenseits der 24.700er Marke. In dieser Phase schien sich die Kaufstimmung endgültig Bahn zu brechen. Selbst ein Test der 25.000er Marke hätte in dieser Phase nicht überrascht. Doch am Freitag bot sich ein ganz anderes Bild. Die Stimmung kippte. Der Optimismus bzw. die Kaufstimmung bekamen einen Dämpfer. Einmal mehr versetzte US-Präsident Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de